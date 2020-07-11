Коронавирус обнаружили в курортном селе Николаевщины — что известно

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В курортном селе Рыбаковка на территории Коблевской ОТО коронавирус обнаружили у двух человек. В связи с выявлением COVID-19 в населенном пункте закроют на две недели детский сад и амбулаторию, а также усилят карантин.

Поручить должностным лицам Коблевского сельского совета усилить карантинные мероприятия до ликвидации чрезвычайной ситуации, — говорится в решении комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое в Facebook обнародовал пресс-секретарь Коблевской ОТО Сергей Абуздин.

В опубликованном протоколе главному врачу Центра первичной медико-санитарной помощи «Коблево» поручили выявить всех контактных лиц и провести их обследование. Кроме этого, все контактные лица обязаны самоизолироваться на 14 дней.

Во избежание распространения инфекции в Коблевской ОТО закрывают на две недели детский сад «Жемчужинка», а в селе Рыбаковка — амбулаторию, поскольку ее сотрудники контактировали с больными.

Напомним, по состоянию на утро 11 июля в Николаевской области выявили четыре новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 480 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (в их числе 67 медиков).