Коронавірус виявили у курортному селі Миколаївщини — що відомо

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У курортному селі Рибаківка на території Коблівської ОТГ коронавірус виявили у двох осіб. У зв’язку з виявленням COVID-19 у населеному пункті закриють на два тижні дитячий садок та амбулаторію, також посилено карантин.

Доручити посадовим особам Коблівської сільської ради посилити карантинні заходи до ліквідації надзвичайної ситуації, — йдеться у рішенні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке у Facebook оприлюднив прес-секретар Коблівської ОТГ Сергій Абуздін.

В опублікованому протоколі головному лікарю Центру первинної медико-санітарної допомоги «Коблеве» доручили виявити всіх контактних осіб та провести їхнє обстеження. Окрім цього, усі контактні особи зобов’язані піти на 14-денну самоізоляцію.

Задля уникнення поширення інфекції у Коблівській ОТГ закривають на два тижні дитячий садок «Перлинка», а в селі Рибаківка — амбулаторію, оскільки її співробітники контактували з хворими.

Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Миколаївській області виявлено чотири нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 480 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них працівників закладів охорони здоров’я — 67.