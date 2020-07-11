Комета пролітає через космічне небо. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n140966-velyka-kometa-neowise-prolitaie-nad-zemleu-de-shukaty-na-nebi-karta.html

Ракурс

Комету Neowise можна буде побачити із Землі вже через тиждень. Вона пережила максимальне зближення з Сонцем та близька до максимальної точки зближення з нашою планетою.

В Україні найяскравішу комету за останні сім років можна буде побачити перед світанком, повідомляє CNN.







Небесне тіло, яке є найяскравішим подібним об'єктом за останні сім років, має назву C/2020 F3. Вперше комету зафіксували за допомогою супутника Neowise наприкінці березня.

За спостереженнями астрономів, вона вже пережила зближення з Сонцем і наступного тижня досягне найбільшого зближення з Землею. Побачити комету на небі можна буде до кінця липня.

Відмічається, що наступного разу комета буде проноситись поруч із Землею у 8786 році.

У Південній півкулі небесне тіло можна побачити відразу після заходу сонця, а у Північній — у досвітні години. Шукати комету варто орієнтуючись по рівню горизонту. В Україні найкраще її видно на передсвітанковому небі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічний телескоп Hubble отримав найдетальніше зображення ядра комети, що розпалась C/2019 Y4 (ATLAS). Комета могла стати самою яскравою за останні 10 років.