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Ракурс
Комета пролітає через космічне небо. Фото: Pixabay

Велика комета Neowise пролітає над Землею — де шукати на небі (КАРТА)

11 лип 2020, 11:15
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Комету Neowise можна буде побачити із Землі вже через тиждень. Вона пережила максимальне зближення з Сонцем та близька до максимальної точки зближення з нашою планетою.

В Україні найяскравішу комету за останні сім років можна буде побачити перед світанком, повідомляє CNN.

Карта неба. Фото: Earth sky


Небесне тіло, яке є найяскравішим подібним об'єктом за останні сім років, має назву C/2020 F3. Вперше комету зафіксували за допомогою супутника Neowise наприкінці березня.

За спостереженнями астрономів, вона вже пережила зближення з Сонцем і наступного тижня досягне найбільшого зближення з Землею. Побачити комету на небі можна буде до кінця липня.

Відмічається, що наступного разу комета буде проноситись поруч із Землею у 8786 році.


У Південній півкулі небесне тіло можна побачити відразу після заходу сонця, а у Північній — у досвітні години. Шукати комету варто орієнтуючись по рівню горизонту. В Україні найкраще її видно на передсвітанковому небі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічний телескоп Hubble отримав найдетальніше зображення ядра комети, що розпалась C/2019 Y4 (ATLAS). Комета могла стати самою яскравою за останні 10 років.


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