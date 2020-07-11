Трамп помилував екс-радника, який знищував докази впливу Росії на вибори у США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Twitter

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пом’якшив вирок своєму колишньому раднику Роджеру Стоуну. У Білому домі заявили, що Стоун отримав несправедливе покарання і тепер вільний.

Пом’якшення вироку відбулося за кілька днів до того, як Стоун повинен був відправитися до в’язниці відбувати покарання, передає «Голос Америки».

Стоуна визнали винним в листопаді 2019 року у неправдивих свідченнях, які перешкоджали правосуддю і схиляли іншого свідка до неправдивих свідчень. Присяжні визнали неправдивими свідчення Стоуна про контакти з представниками сайту WikiLeaks, щоб отримати інформацію на своїх політичних опонентів.

Суд у Вашингтоні засудив екс-радника Трампа до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі. Він повинен був почати відбувати покарання вже у вівторок. Також Стоун був одним з фігурантів розслідування про можливе втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році.

Білий дім заявив, що Роджер Стоун став жертвою «містифікації» навколо втручання Кремля у вибори, яка активно роздувалися лівими для того, щоб підірвати президентство Трампа.

Відзначимо, що Роджер Стоун дружить з Трампом протягом декількох десятків років, а також є одним з ветеранів Республіканської партії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Трамп відмовився від поїздки в Москву на парад 9 травня.