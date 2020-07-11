Скандал навколо собору Святої Софії в Стамбулі — реакція Франції на указ Ердогана / Собор Святої Софії. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n140971-sobor-svyatoyi-sofiyi-v-stambuli-stane-mechettu-franciya-vidreaguvala-na-ukaz-erdogana.html

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Рішення Туреччини зробити з собору Святої Софії в Стамбулі мечеть викликало у Франції сумніви щодо світськості та сучасності країни.

Очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція глибоко шкодує через рішення Ердогана. Про це йдеться у заяві голові МЗС Франції.

Він заявив, що рішення передати історичну пам’ятку та символ християнства у розпорядження мусульман ставить під сумніви те, що Туреччина є світською та сучасною країною.

Собор Святої Софії, який входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, може втратити свій статус символу свободи релігії, терпимості та різноманітності, вважають у французькому уряді.

Як відомо, собор Святої Софії у Стамбулі існує вже понад 1400 років. За цей час він був і символом християнства, і центром мусульманства. Храму було присвоєно статус музею у 1934 році за наказом засновника сучасної світської Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

Нагадаємо, 10 липня, Верховний суд Туреччини скасував рішення, згідно з яким собор із 1934 року було перетворено на музей. Тепер він стане мечеттю.