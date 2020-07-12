300-річний ісламський оберіг викопали археологи на Одещині, фото — "Думська"

https://racurs.ua/ua/n141011-300-richnyy-islamskyy-oberig-vykopaly-arheology-na-odeschyni-foto-znahidky.html

Ракурс

Археологи відшукали на Одещині 300-річний ісламський оберіг. В Білгород-Дністровському учасники експедиції розкопують ділянку в так званому Цивільному дворі місцевої фортеці.

Днями археологи дістали з-під землі паперовий тумар — оберіг, згорнутий в трикутник, на якому написані рядки з Корану. Знахідці не менше 300 років, повідомляє «Думська».

Доктор історичних наук Андрій Красножон вважає, що папір зберігся чудово, тому називає знахідку унікальною.

Зберегти тумар у чудовому стані допомогли якість матеріалу і властивості місцевого ґрунту. Вчені поки не наважилися в польових умовах повністю розгорнути амулет і прочитати текст, але вже зараз на ньому можна помітити фразу арабською: «Написано від страху [перед Аллахом?]".

Також на амулеті вказане число 007. Вчені припускають, що це фрагмент дати 1007, тобто 1598/99 роки.

Красножон розповів, що знахідка може доповнити відомості про життя людей в Акермані в першій половині XVIII століття. Тоді в місті народився і жив турецький вчений, богослов Мухаммед аль-Аккермані, який став згодом суддею в місті Мекка.

Іншими знахідками на розкопках в Білгород-Дністровській фортеці стали бронзовий ключ, турецький кинджал і гарматне ядро XVIII століття.

Раніше «Ракурс» розповідав про цінну археологічну знахідку у Львові — плити, якими юдеї увічнюють поховання своїх близьких. Кілька десятків таких плит знайшли на території львівської «Тюрми на Лонцького».