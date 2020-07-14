Шукати життя на Марсі готуються в NASA

Люди на Марсі. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/ua/n141085-shukaty-jyttya-na-marsi-gotuutsya-v-nasa.html

Ракурс

NASA почне підкорювати Марс вже наприкінці липня — там назвали ймовірну дату запуску космічного корабля, який доставить на планету марсохід Persevarance для вивчення ґрунту і каменів.

Запуск космічної місії запланували на 30 липня на 7.50 ранку за східноамериканським часом (14.50 по Києву). Про це повідомляє сайт космічного агентства.

Пристрій буде збирати зразки каміння, ґрунту, вивчати поверхню, а також шукати ознаки життя на поверхні планети. У NASA сподіваються, що це дослідження дозволить вченим отримати важливі зразки, які допоможуть розпочати підготовку місії запуску людини на Червону планету.

У NASA додали, що дата запуску може змінитися в залежності від результатів тестування усіх систем корабля на справність, погодних умов, а також інших факторів, які не можна врахувати заздалегідь. Проте в агентстві уточнили, що відправлення відбудеться не пізніше 15 серпня.

Корабель Mars 2020 із марсоходом Perseverance планують запустити в космос за допомогою ракети-носія Atlas V-541. Запускати корабель будуть зі стартового комплексу на мисі Канаверал, що розташований у Флориді.

За розрахунками агентства, модуль із марсоходом повинен увійти в атмосферу планети вже 18 лютого 2021 року і тоді ж має висадити дослідницький апарат в кратері Джезеро. Марсохід Perseverance буде перебувати на дослідному завданні мінімум один марсіанський рік (687 днів на Землі).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що SpaceX і NASA 30 травня з другої спроби відправили пілотований двома астронавтами космічний корабель Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.