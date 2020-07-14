Искать жизнь на Марсе готовятся в NASA

Люди на Марсе. Фото: Shutterstock

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Ракурс

NASA начнет покорять Марс уже в конце июля — там назвали вероятную дату запуска космического корабля, который доставит на планету марсоход Persevarance для изучения почвы и камней.

Запуск космической миссии запланировали на 30 июля на 7.50 утра по восточноамериканскому времени (14.50 по Киеву). Об этом сообщает сайт космического агентства.

Устройство будет собирать образцы камней, почвы, изучать поверхность, а также искать признаки жизни на поверхности Марса. В NASA выражают надежду, что данное исследование позволит ученым заполучить важные образцы, которые помогут запустить подготовку миссии запуска человека на Красную планету.

В NASA добавили, что дата запуска может измениться в зависимости от результатов тестирования всех систем корабля на исправность, погодных условий, а также других факторов, которые нельзя учесть заранее. Однако в агентстве уточнили, что запуск состоится не позднее 15 августа.

Корабль Mars 2020 с марсоходом Perseverance планируют запустить в космос с помощью ракетоносителя Atlas V-541. Запуск будет осуществляться со стартового комплекса на мысе Канаверал, который находится во Флориде.

По расчетам агентства, модуль с марсоходом должен войти в атмосферу планеты уже 18 февраля 2021 года и высадить исследовательский аппарат в кратере Джезеро. Марсоход Perseverance будет находиться на исследовательском задании минимум один марсианский год (687 дней на Земле).

Напомним, ранее мы сообщали, что SpaceX и NASA 30 мая со второй попытки отправили пилотируемый двумя астронавтами космический корабль Crew Dragon к Международной космической станции.