Хасидов не пустят в Умань — в МИД сообщили причину, фото — jewishnews

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Паломников из Израиля в 2020 году не пустят в Умань. Хасидам не разрешили провести традиционные празднования в городе.

В Министерстве иностранных дел считают невозможным прибытие десятков тысяч паломников в город в условиях карантина.

Дипломаты сообщили, что израильские власти с пониманием отнеслись к решению украинской власти. Мэр Умани Александр Цебрий попросил не политизировать ситуацию.

Иудейский праздник Рош Ха-Шана в сентябре не будут праздновать в традиционном формате — с десятками тысяч паломников. В сообщении МИД указано, что текущая эпидемиологическая ситуация в Израиле неудовлетворительная, а эта страна находится в «красной зоне» по показателям заболеваемости COVID-19.

Власти Израиля, по словам украинских дипломатов, сообщили, что с пониманием воспринимают отмену международного паломничества в Умань, но попросили официально сообщить о том, как праздник Рош Ха-Шана возможно отпраздновать в этом году.

Альтернативные варианты празднования — это участие в нем ограниченного количества представителей иудейской общины и онлайн-трансляция.

Официального запрета на въезд хасидов в Умань пока не ввели. Ранее Объединенная еврейская община Украины призвала стороны не спешить с выводами и следить за эпидемиологической ситуацией.

Отметим, что традиционно в Умань приезжали от 20 до 30 тыс. паломников-хасидов. Это вызывало неудобства для местных, но и позволяло жителям города получить дополнительный заработок.