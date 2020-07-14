Как сделать тест на коронавирус в аэропорту. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n141084-kak-sdelat-test-na-koronavirus-v-aeroportu.html

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Тест на коронавирус в аэропортах «Борисполь» и «Львов» станет доступным для туристов в ближайшее время. Сегодня стал известен алгоритм сдачи ПЦР-теста на территории аэропорта.

Сделать тест на COVID-19 в аэропорту могут все желающие, чтобы досрочно завершить самоизоляцию по прилету в Украину из стран «красной зоны». Также услугой могут воспользоваться пассажиры, вылетающие из Украины в страны, которые требуют наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

После взятия биоматериала в пункте забора в аэропорту результаты теста стоит ждать через 24 часа. Эта информация автоматически поступит сначала в Центр общественного здоровья Минздрава, а затем — в аккаунт пассажира в приложении «Дій вдома».

Оплатить выполнение ПЦР-теста можно только онлайн. Во время сдачи материала пассажир заполняет и подписывает бумажную форму. Указанный в ней номер телефона должен совпадать с номером в приложении «Дій вдома».

Криклий призвал планирующих тестироваться граждан внимательно изучать все условия и правила процедуры, поскольку при малейшем нарушении им не удастся досрочно завершить самоизоляцию.

Министр также добавил, что кроме аэропорта, ПЦР-тест можно сделать в любой аккредитованной лаборатории без нарушения режима самоизоляции.

По состоянию на 14 июля, туристы из Украины могут путешествовать в 25 стран мира. Самыми популярными направлениями остаются Турция, Египет, Албания, Черногория и Хорватия. Об условиях въезда в эти страны можно прочитать здесь.