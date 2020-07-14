Як зробити тест на коронавірус в аеропорту. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n141084-yak-zrobyty-test-na-koronavirus-v-aeroportu.html

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Тест на коронавірус в аеропортах «Бориспіль» та «Львів» стане доступним для туристів вже найближчим часом. Сьогодні став відомий алгоритм проходження ПЛР-тесту на території летовища.

Зробити тест на COVID-19 в аеропорту можуть усі охочі, аби достроково завершити самоізоляцію після прильоту до України з країн «червоної зони». Також послугою можуть скористатися пасажири, які летять з України до країн, що вимагають наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Про це написав у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Після взяття біоматеріалу в пункті забору в аеропорту результати тесту варто очікувати через 24 години. Ця інформація автоматично надійде спершу до Центру громадського здоров’я МОЗ, а потім — в акаунт пасажира в додатку «Дій вдома».

Оплатити виконання ПЛР-тесту можна тільки онлайн. Під час здачі матеріалу пасажир заповнює і підписує паперову форму. Вказаний у ній номер телефону має збігатися з номером у додатку «Дій вдома».

Криклій закликав осіб, які планують тестуватися, уважно ознайомлюватися з усіма умовами і правилами процедури, оскільки за найменшого порушення їм не вдасться достроково завершити самоізоляцію.

Міністр також додав, що крім аеропорту, ПЛР-тест також можна зробити у будь-якій акредитованій лабораторії без порушення режиму самоізоляції.

Станом на 14 липня, туристи з України можуть подорожувати до 25 країн світу. Найпопулярнішими напрямками залишаються Туреччина, Єгипет, Албанія, Чорногорія та Хорватія. Про умови в’їзду до цих країн можна прочитати тут.