Ще дві екзотичні країни відкрили кордони для українців. Фото: pixabay

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Пандемія коронавірусу не вщухає, проте влітку все одно багато осіб прагнуть поїхати на відпочинок. Більшість держав закрили свої кордони, проте українці можуть поїхати до 25 країн.

Зокрема, свої кордони для громадян України відкрили Багамські острови і Ліван. Про це під час брифінгу 14 липня розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Багамські острови — не надто близька країна для подорожі, хоч і дуже приваблива. Щоб в’їхати туди, потрібно зробити тест на коронавірус, а також отримати спеціальний дозвіл на в’їзд онлайн.

Водночас у Лівані, за словами Кулеби, є багато чого цікавого. В’їхати до цієї країни можна тільки через Бейрут при наявності негативного тесту на коронавірус, який був зроблений максимум за 96 годин до приїзду. Водночас туристів по приїзду до Лівану все одно будуть тестувати на COVID-19. Оплата за тест входить у вартість авіаквитка.

Глава Міністерства закордонних справ розповів і про вимоги інших країн для в’їзду на їх територію:

Туреччина — на кордоні проводиться медогляд. Якщо у мандрівника є симптоми коронавірусу, робиться безкоштовний тест. Також у туристів повинен бути страховий поліс на COVID-19;

Хорватія — повинен бути негативний тест на коронавірус або турист зобов’язаний пройти 14-денний карантин;

Чорногорія — 14-денна обсервація, якщо до країни в’їжджають із Сербії;

Туніс — подорожуючі повинні мати негативний тест на коронавірус і пройти 7−14-денну обсервацію.

Для в’їзду до Сербії, Албанії та Єгипту обмежень немає. Проте при поверненні з таких країн як Єгипет, Албанія, Чорногорія до України особа має пройти 14-денну обсервацію.