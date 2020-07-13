ЄС не відкриє кордони для українців з 14 липня. Фото: 1news.com.ua

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Україна поки не відповідає критеріям Євросоюзу щодо захворюваності на COVID-19.

Завтра, 14 липня, у Брюсселі переглянуть так званий зелений список країн, громадянам яких дозволено вільний в’їзд до країн Європейського Союзу. Наразі немає шансів, що цього списку потрапить Україна. Про це в інтерв’ю «Сегодня» розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дипломат зазначив, що питання України не розглядатиметься, оскільки ситуація з епідемією коронавірусу в державі набагато гірша, ніж потрібна. Кулеба запевняє, що в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з Євросоюзом, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС. Це було зроблено для того, щоб інформувати європейські країни про ситуацію з поширенням COVID-19та його протидіям.

Як відомо, для включення до «зеленого списку» кількість хворих на коронавірус на 100 тис. осіб в Україні має бути рівний або менше 16 хворих на 100 тис. осіб. Станом на 13 липня в самому Європейському Союзі середній показник 16,3, в Україні — 62,4.

Нагадаємо, у червні Євросоюз офіційно затвердив список «в'їзних» країн. З 1 липня до ЄС зможуть приїжджати громадяни 14 країн світу. Цей список буде оновлюватися кожні два тижні.