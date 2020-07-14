Адвокат Трампа Джуліані. Фото: Daily Read List

https://racurs.ua/ua/n141082-kartu-bez-okupovanogo-krymu-opublikuvav-advokat-trampa-djuliani.html

Ракурс

Руді Джуліані, адвокат президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа, використовував у своєму відеоролику на YouTube-каналі карту України без окупованого Криму.

Карту без захопленого Росією півострова можна побачити на обкладинці одного з відео на YouTube-каналі адвоката.





Джуліані прикріпив зображення до ролика на своєму каналі під назвою «Обама та Байден блокують розслідування зникнення 5,3 млрд дол. США», яке було опубліковано кілька днів тому.

Постом із цим відео адвокат Трампа поділився у всіх соціальних мережах, зокрема у Twitter, Facebook і Instagram. На канал Джуліані підписані 111 тис. осіб, а відеоролик з «обрізаною» картою Кримського півострова за три дні переглянули 139 тис. осіб.

Зазначимо, що Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року внаслідок вторгнення і проведення незаконного референдуму.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними та засудили дії Росії. У США також підтримують цю позицію і американський уряд є одним з найактивніших українських партнерів у боротьбі з російською агресією.

У свою чергу, подібна публікація «обрізаної» карти України суперечить принципам, які були зафіксовані в резолюції Генасамблеї ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року і самої політики США стосовно конфлікту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Міністерстві охорони здоров’я України опублікували карту без Криму і частини Одеської області, а Бельгію переплутали з Нідерландами.