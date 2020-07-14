5 тис. дол. за вступ до військового ліцею Богуна в Києві — СБУ впіймала хабарника

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Ракурс

На хабарі впіймався один із заступників начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Посадовець колишнього суворовського військового училища вимагав грошову винагороду за гарантований вступ до ліцею абітурієнта.

Посадовець вимагав 5 тис. дол. від мешканки столиці. За вказану суму фігурант «гарантував» зарахування її родича на навчання до ліцею, — йдеться у повідомленні СБУ, інформує у Телеграм «Київ оперативний».

Оперативники затримали ймовірного хабарника під час отримання частини грошової винагороди у розмірі 2,5 тис. дол. у службовому кабінеті. Наразі затриманий перебуває на гауптвахті центрального управління Військової служби правопорядку.

Йому інкримінується ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що адвокат підбурював клієнта дати хабар судді, щоб отримати «правильне» рішення. Однак ці кошти захисник не збирався передавати судді, а вирішив залишити собі. Правоохоронці оголосили «махінатору» підозру.