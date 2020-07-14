«Південьмаш» рятуватимуть 2,3 мільярдами — Рада змінила бюджет, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n141081-pivdenmash-ryatuvatymut-2-3-milyardamy-rada-zminyla-budjet.html

Ракурс

Завод «Південьмаш» у Дніпрі отримає з бюджету 2,3 млрд грн. 14 липня Верховна Рада змінила закон про держбюджет.

Для погашення заборгованості з виплати зарплати, єдиного соціального внеску, окремих податків та перед державою стратегічному ракетобудівному підприємству виділять 2 млрд 318,3 млн грн. Ці кошти надійдуть для поповнення статутного капіталу.

Відповідний закон про зміни в бюджеті Рада ухвалила відразу у першому читанні та в цілому.

У законі йдеться про фінансове оздоровлення державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова».

Серед напрямків фінансування є й погашення заборгованості перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії «Colvis Finance Limited» (Велика Британія) під державну гарантію.

Під час обговорення в Раді розповіли й про те, що працівники «Південьмашу» не отримують зарплату впродовж 11 місяців.

«Південьмаш» — провідне українське підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення в місті Дніпрі. Завод виробляє ракети-носії, за допомогою яких у космос відправляли комерційні вантажі у рамках міжнародного проекту «Морський старт». Колись підприємство було повністю засекреченим і виробляло ракети для ядерного потенціалу СРСР.