Адвокат привласнив хабар судді — оголошено підозру

https://racurs.ua/ua/n140933-advokat-pryvlasnyv-habar-suddi-ogolosheno-pidozru.html

Ракурс

Адвокат у Києві підозрюється в шахрайському заволодінні грошима шляхом підбурення до дачі хабара судді. Вчора стало відомо, що захисник підбурював свого клієнта дати неправомірну вигоду служителю Феміди з метою отримання «правильного» рішення суду.

Адвокату повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 15;

ч. 3 ст. 190;

ч. 4 ст. 27;

ч. 2 ст. 15;

ч. 3 ст. 369 КК України.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, адвокат підбурював представника клієнта до передачі 570 тис. грн хабара судді. За цю суму клієнт мав отримати судовий наказ про стягнення з товариства на користь клієнта заборгованості по зарплаті в розмірі 7 млн грн.

Однак вказані кошти адвокат не збирався передавати судді та мав намір ними заволодіти, — йдеться у повідомленні ОГ.



Захисника затримали прокурори та слідчі Головного управління Нацполіції Києва під час одержання частини суми (30 тис. грн). Незабаром адвокату мають обрати запобіжний захід.

Розслідування інциденту триває.