Слабка судова система названа головним фактором негативного впливу на інвестиційний клімат України

Судова система України. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n140912-slabka-sudova-systema-nazvana-golovnym-faktorom-negatyvnogo-vplyvu-na-investyciynyy-klimat-ukrayiny.html

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Слабка судова система України є головним фактором несприятливого інвестиційного клімату країни. Такими є результати дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА).

ЕВА опитала 105 керівників компаній, щоб з’ясувати індекс інвестиційної привабливості нашої країни, повідомили в Асоціації. Згідно з результатами дослідження, 62% опитаних вважають поточний інвестиційний клімат в Україні несприятливим. При цьому 87% респондентів вважають негативним фактором впливу на інвестклімат слабку судову систему.

Слабкість судової системи, на думку керівників компаній, характеризує і одна з найтриваліших судових справ — за право на торгову марку «Корвалол». Суперечка між правовласником — компанією «Фармак» — і фармацевтичною компанією «Дарниця», яка випускає «Корвалол-Дарниця», триває понад 15 років. Весь цей час «Фармак» намагається захистити унікальність торгової марки «Корвалол Corvalolum».

Цю назву «Фармак» зареєстрував в Україні ще 1993 року. Препарат був визнаний добре відомим, однак конкурент в особі фармацевтичної компанії «Дарниця» почав випускати лікарський засіб під назвою «Корвалол-Дарниця».

Ще у квітні 2017 року «Фармак» звернувся до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) із заявою про визнання добре відомим знаком «Корвалол Corvalolum» в Україні на ім’я ВАТ «Фармак» станом на 1 грудня 2002 року, про що був виданий наказ МЕРТ № 1037 від 19 липня 2017 року.

Фірма «Дарниця» своєю чергою звернулася до Господарського суду м. Києва з вимогою визнати це рішення МЕРТ недійсним, зокрема аргументуючи позовні вимоги тим, що популярність знака не підтверджується фактичними даними і доказами, що містяться в матеріалах справи апеляційної палати МЕРТ.

У 2019 році «Фармак» виграв справу в перших двох інстанціях — Господарському та Апеляційному судах, а Верховний суд України спрямував справу на новий розгляд за формальною ознакою.

Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М. Ломоносова, правонаступником якого є АТ «Фармак», ще в середині минулого століття прийняв рішення розробити технології і створити серцево-судинний препарат, аналогічний препарату «Валокордин», який вироблявся в Німеччині. Розробник ліків — старший хімік В. Я. Яковлєва. Перша партія препарату «Корвалол» була випущена в 1959 році. Відтоді завод ім. М. Ломоносова був єдиним виробником лікарського засобу «Корвалол» на території колишнього СРСР. З 1991 року ВАТ «Фармак» — єдиний виробник цього препарату на пострадянському просторі. При цьому ТМ «Корвалол» захищена в 15 країнах Європи та Середньої Азії: Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Білорусь, Молдова, Румунія, Болгарія, Туркменістан, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан і Казахстан. Використання знака «Корвалол Corvalolum» в цілому підтверджується упаковками за період з 1991 по 2001 рік включно.