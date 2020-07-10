Слабая судебная система названа главным фактором негативного влияния на инвестиционный климат Украины

Судебная система Украины. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n140912-slabaya-sudebnaya-sistema-nazvana-glavnym-faktorom-negativnogo-vliyaniya-na-investicionnyy-klimat.html

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Слабая судебная система Украины является главным фактором неблагоприятного инвестиционного климата страны. Таковы результаты исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА).

ЕВА опросила 105 руководителей компаний, чтобы выяснить индекс инвестиционной привлекательности нашей страны, сообщили в Ассоциации. Согласно результатам исследования, 62% опрошенных считают текущий инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. При этом 87% респондентов считают негативным фактором влияния на инвестклимат слабую судебную систему.

Слабость судебной системы, по мнению руководителей компаний, характеризует и одно из самых длительных судебных дел — за право на торговую марку «Корвалол». Спор между правообладателем — компанией «Фармак» — и фармацевтической компанией «Дарница», которая выпускает «Корвалол-Дарница», длится более 15 лет. Все это время «Фармак» пытается защитить уникальность торговой марки «Корвалол Corvalolum».

Данное название «Фармак» зарегистрировал в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент в лице фармацевтической компании «Дарница» начал выпускать лекарственное средство под названием «Корвалол-Дарница».

Еще в апреле 2017 года «Фармак» обратился в Апелляционную палату Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) с заявлением о признании хорошо известным знаком «Корвалол Corvalolum» в Украине на имя ОАО «Фармак» по состоянию на 1 декабря 2002 года, о чем был издан приказ МЭРТ № 1037 от 19 июля 2017 года.

Фирма «Дарница» в свою очередь обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, в том числе аргументируя исковые требования тем, что популярность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащимися в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ.

В 2019 году «Фармак» выиграл дело в первых двух инстанциях — Хозяйственном и Апелляционном судах, а Верховный суд Украины направил дело на новое рассмотрение по формальному признаку.

Киевский химико-фармацевтический завод им. М. Ломоносова, правопреемником которого является АО «Фармак», еще в середине прошлого столетия принял решение разработать технологии и создать сердечно-сосудистый препарат, аналогичный препарату «Валокордин», который производился в Германии. Разработчик лекарства — старший химик В. Я. Яковлева. Первая партия препарата «Корвалол» была выпущена в 1959 году. С тех пор завод им. М. Ломоносова был единственным производителем лекарственного средства «Корвалол» на территории бывшего СССР. С 1991 года ОАО «Фармак» — единственный производитель этого препарата на постсоветском пространстве. При этом ТМ «Корвалол» защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Использование знака «Корвалол Corvalolum» в целом подтверждается упаковками за период с 1991 по 2001 год включительно.