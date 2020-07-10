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Ракурс
Задержание банды полицейских. Фото: Офис генпрокурора

Банду полицейских разоблачили в Донецкой области — торговали наркотиками и оружием (ФОТО)

10 июл 2020, 12:56
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В Донецкой области сотрудники полиции занимались незаконным оборотом наркотиков и оружия.

В преступных действиях разоблачили командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и двух его подчиненных и патрульного полицейского. Следователи установили, что в апреле-июле 2020 года правоохранители, по предварительному сговору, занимались сбытом наркотических средств и боевых припасов. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Кроме того, оборотни в погонах угрожали и пытали злоумышленников, которые изготавливали и торговали наркотиками. Они врывались в частные жилища таких лиц, похищали наркотические средства с целью дальнейшего их сбыта. Кроме того, из задержанных требовали взятки за непривлечение к уголовной ответственности. По месту жительства фигурантов дела и их служебных кабинетов обнаружили и изъяли наличные деньги, боеприпасы, гранату Ф1 и наркотики.

Четырех правоохранителей поймали с поличным — во время нападения на гражданина с целью хищения амфетамина.

Задержание банды полицейских. Фото: Офис генпрокурора


Задержание банды полицейских. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, на днях Государственное бюро расследований разоблачило на взятках группу полицейских из Харьковской области, которые систематически требовали взятки у наркоманов. В целом злоумышленники смогли незаконно обогатиться на почти 150 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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