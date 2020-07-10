Простой способ похудения раскрыла физрук. Фото: zdorovieinfo

https://racurs.ua/n140931-prostoy-sposob-pohudeniya-raskryla-fizruk.html

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Простой способ похудения раскрыла 43-летняя учительница физкультуры из Австралии Белинда Нортон. Ее метод заключается в грамотном расположении кухонных шкафчиков с продуктами.

Порядок на кухне способствует изменению пищевых привычек, улучшению здоровья и похудению гораздо быстрее, чем спортивные нагрузки и диеты. Поэтому продукты на полках нужно расставлять определенным образом, ибо открываемые десятки раз в день шкафчики с едой влияют на организм человека так же, как и реклама, утверждает женщина. Ее рассуждения приводит Lenta.ru, ссылаясь на Daily Mail.

На видное место Нортон советует ставить самые полезные и часто используемые в кулинарии продукты, такие как орехи, семена льна, чиа и тыквы для салатов, а также травы. Подальше стоить убрать зерновые, бобовые и макаронные изделия.

На уровне глаз нужно разместить органические продукты, например, овсяные хлопья и кокосовое масло. Это будет способствовать правильному выбору при намерении приготовить пищу.

Полезные перекусы для детей нужно размещать на нижних полках, чтобы малыши могли достать их самостоятельно.

Нортон также считает, что грамотная организация на кухне способна сэкономить деньги и время приготовления пищи.