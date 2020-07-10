Коронавирус в Киеве. Фото: BBC

https://racurs.ua/n140930-covid-19-podhvatili-pochti-500-detey-v-kieve-klichko-pojuril-roditeley-infografika.html

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Коронавирус в Киеве диагностирован у 5 тыс. 990 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 118 киевлян, четверо из них — медики. В больницы были госпитализированы 17 человек.

Заболели 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет и 48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у девяти детей от одного года до 14 лет. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 10 июля.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в:

Днепровском районе — 24 больных;

Святошинском — 17 инфицированных;

Дарницком — 16 случаев.

В то же время за сутки выздоровел 71 человек. За весь период пандемии коронавирус преодолели 2 тыс. 33 человека.

По словам Кличко, в Киеве болеют много детей. С начала эпидемии инфицирование подтвердили у 464 детей, почти 200 из них заболели за прошлый месяц. Самому молодому пациенту, когда у него обнаружили COVID-19, было несколько дней от роду. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет. В больницах находится 21 ребенок.

По словам мэра, основной причиной такого большого количества больных детей специалисты называют халатность родителей. Поэтому он призвал родителей лучше следить за детьми и не позволять им находиться в крупных компаниях или местах с большим количеством людей.