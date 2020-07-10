Спринтер побил мировой рекорд, но не до конца — «не добежал» 15 м — новости спорта

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Ракурс

Американский спринтер Ноа Лайлз «побил» мировой рекорд легенды беговых дорожек и девятикратного олимпийского чемпиона по прозвищу «Молния» Усэйна Болта на 200-метровке. Болт эту дистанцию преодолевал за 19.19 сек, а Ноа Лайлз пробежал за 18.9 сек.

Комментатор просто отказывался верить своим глазам. И не ошибся. Лайлза поставили на пятую дорожку, где стартовая колодка была установлена неправильно. В итоге спортсмен пробежал не 200, а лишь 185 м, пишет CBS Sports.

В какой-то момент это выглядело так, будто спринтер Лайлз вошел в историю. Его время в забеге на 200 м на 0,21 сек превышало мировой рекорд, который установил Усэйн Болт на чемпионате мира в 2009 году, — пишет американское издание.

Это не может быть правдой! Это не может быть правдой! — заявил комментатор Стив Крэм.



Крэм оказался прав, поскольку Лайлз получил преимущество над другими спортсменами и на несколько минут стал новым мировым рекордсменом из-за неправильно установленной колодки. На это обратил внимание французский тренер и аналитик Вазель.

Однако он указал, что вины 22-летнего Лайлза в этой ситуации нет.