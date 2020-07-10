Спринтер побив світовий рекорд, але не до кінця — «не добіг» 15 м — новини спорту

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Американський спринтер Ноа Лайлз «побив» світовий рекорд легенди бігових доріжок і дев’ятикратного олімпійського чемпіона на прізвисько «Блискавка» Усейна Болта на 200-метрівці. Болт цю дистанцію долав за 19.19 сек, а Ноа Лайлз пробіг за 18.9 сек.

Коментатор просто відмовлявся вірити своїм очам. І не помилився. Лайлза поставили на п’яту доріжку, де стартова колодка була встановлена неправильно. Внаслідок цього спортсмен пробіг не 200, а лише 185 м, пише CBS Sports.

У якийсь момент це виглядало так, ніби спринтер Лайлз увійшов в історію. Його час в забігу на 200 м на 0,21 сек перевищував світовий рекорд, який встановив Усейн Болт на чемпіонаті світу в 2009 році, — пише американське видання.

Це не може бути правдою! Це не може бути правдою! — заявив коментатор Стів Крем.



Крем мав рацію, оскільки Лайлз отримав перевагу над іншими спортсменами і на кілька хвилин став новим світовим рекордсменом через неправильно встановлену колодку. На це звернув увагу французький тренер і аналітик Вазель.

Однак він зазначив, що провини 22-річного Лайлза в цій ситуації немає.