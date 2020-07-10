Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Літакову швидкість у 703 км/год показав Ford Focus на трасі — як це можливо

Літакову швидкість у 703 км/год показав Ford Focus на трасі — як це можливо

10 лип 2020, 10:43
999

Автомобільні новини поповнилися черговим курйозом — в Італії жінку оштрафували за літакову швидкість її авто Ford Focus. Камери зафіксувала рух зі швидкістю 703 км/год, хоча максимальні можливості найбільш «швидкісної» версії цієї моделі авто — 250 км/год.

За таке порушення автоледі отримала штраф у 850 євро (майже 26 тис. грн), повідомляє Autoappassionati.

Як виявилося, камера автоматичної відеофіксації порушень у провінції Анкона була несправною. Але поліцейських не насторожила неправдоподібність значень і вони оформили штраф «порушниці». Також жінка отримала 10 штрафних балів у своєму водійському посвідченні.

Автомобілістка звернеться до суду і вимагатиме компенсації.


Зазначимо, що сучасні літаки у середньому розвивають швидкість у 800 км/год. Максимальна швидкість пасажирських літаків Boeing — близько 910 км/год.

Також нагадаємо, що цього літа по всій Україні запрацювали камери автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Тепер автомобілістам, які порушили швидкісний режим, приходять «листи щастя» з фото і даними камер спостереження. А восени українським водіям обіцяють підвищити штрафи за перевищення швидкості.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿