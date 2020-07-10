Самолетную скорость в 703 км/ч выжал Ford Focus на трассе — как это возможно

https://racurs.ua/n140920-samoletnuu-skorost-v-703-km-ch-vyjal-ford-focus-na-trasse-kak-eto-vozmojno.html

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Автомобильные новости пополнились очередным курьезом — в Италии женщину оштрафовали за самолетную скорость ее авто Ford Focus. Камеры зафиксировала движение со скоростью 703 км/ч, хотя максимальные возможности самой «скоростной» версии этой модели — 250 км/ч.

За такое нарушение автоледи пришел штраф на 850 евро (почти 26 тыс. грн), сообщает Autoappassionati.

Как оказалось, камера автоматической видеофиксации нарушений в провинции Анкона была неисправной. Но полицейских не насторожила неправдоподобность показаний и они оформили штраф «нарушительнице». Также женщина получила 10 штрафных баллов в своем водительском удостоверении.

Автомобилистка будет обращаться в суд и требовать компенсации.

Отметим, что современные самолеты в среднем развивают скорость в 800 км/ч. Максимальная скорость пассажирских самолетов Boeing — около 910 км/ч.

Также напомним, что этим летом по всей Украине заработали камеры автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Теперь автомобилистам, нарушившим скоростной режим, приходят «письма счастья» с фото и показаниями камер наблюдения. А осенью украинским водителям обещают повысить штрафы за превышение скорости.