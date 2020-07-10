Коронавірус у Києві. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n140930-covid-19-pidhopyly-mayje-500-ditey-u-kyievi-klychko-pojuryv-batkiv-infografika.html

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Коронавірус у Києві діагностовано у 5 тис. 990 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 118 киян, четверо з них — медики. До лікарень госпіталізували 17 осіб.

Захворіли 61 жінка віком від 19 до 93 рокiв та 48 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв. Окрім того, інфікування підтвердили у дев’ятьох дітей від одного до 14 років. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 10 липня.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили у:

Дніпровському районі — 24 хворих;

Святошинському — 17 інфікованих;

Дарницькому — 16 випадків.

Водночас за добу одужала 71 людина. За весь період пандемії коронавірус подолало 2 тис. 33 особи.

За словами Кличка, у Києві хворіють багато дітей. Від початку епідемії інфікування підтвердили у 464 дітей, майже 200 з них захворіли за минулий місяць. Наймолодшому пацієнту, коли у нього виявили COVID-19, було декілька днів від народження. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5 до 14 років. У лікарнях перебуває 21 дитина.

За словами мера, основною причиною такої великої кількості хворих дітей фахівці називають недбальство батьків. Тому він закликав батьків краще стежити за дітьми та не дозволяти їм перебувати у великих компаніях чи місцях з великою кількістю людей.