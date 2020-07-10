Простий спосіб схуднення розкрила фізрук. Фото: zdorovieinfo

https://racurs.ua/ua/n140931-prostyy-sposib-shudnennya-rozkryla-fizruk.html

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Простий спосіб схуднення розкрила 43-річна вчителька фізкультури з Австралії Белінда Нортон. Її метод полягає в грамотному розташуванні кухонних шафок із продуктами.

Порядок на кухні сприяє зміні харчових звичок, поліпшенню здоров’я та схудненню набагато швидше, ніж спортивні навантаження і дієти. Тому продукти на полицях потрібно розставляти певним чином, оскільки відкриття десятки разів на день шафок із їжею впливає на організм людини так само, як і реклама, стверджує жінка. Її міркування наводить Lenta.ru, посилаючись на Daily Mail.

На чільне місце Нортон радить ставити найкорисніші та часто використовувані в кулінарії продукти, такі як горіхи, насіння льону, чіа та гарбуза для салатів, а також трави. Подалі варто прибрати зернові, бобові та макаронні вироби.

На рівні очей потрібно розмістити органічні продукти, наприклад, вівсяні пластівці та кокосове масло. Це сприятиме правильному вибору під час роздумів про приготування їжі.

Корисні перекуси для дітей потрібно розміщувати на нижніх полицях, аби малеча могла дістати їх самостійно.

Нортон також вважає, що грамотна організація на кухні здатна заощадити гроші та час приготування їжі.