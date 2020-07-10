Затримання банди поліцейських. Фото: Офіс генпрокурора

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У Донецькій області співробітники поліції займалися незаконним обігом наркотиків та зброї.

У злочинних діях викрили командира взводу роти тактико-оперативного реагування та двох його підлеглих й патрульного поліцейського. Слідчі встановили, що у квітні-липні 2020 року правоохоронці, за попередньою змовою, займалися збутом наркотичних засобів та бойових припасів. Про це 10 липня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Крім того, перевертні в погонах погрожували та катували зловмисників, які виготовляли та торгували наркотиками. Вони вдиралися в приватні оселі таких осіб, викрадали наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту. Крім того, із затриманих вимагали хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності. За місцем мешкання фігурантів справи та їхніх службових кабінетів, виявили та вилучили готівку, боєприпаси, гранату Ф1 та наркотики.

Чотирьох правоохоронців спіймали на гарячому — під час нападу на громадянина із метою викрадення амфетаміну.

Нагадаємо, днями Державне бюро розслідувань викрило на хабарях групу поліцейських з Харківської області, які систематично вимагали хабарі в наркоманів. Загалом зловмисники змогли незаконно збагатитися на майже 150 тис. грн.