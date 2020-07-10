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Ракурс
Адвокат прикарманил взятку судьи — объявлено подозрение

Адвокат прикарманил взятку судьи — объявлено подозрение

10 июл 2020, 13:04
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Адвокат в Киеве подозревается в мошенническом завладении деньгами путем подстрекательства к даче взятки судье. Вчера стало известно, что защитник подстрекал своего клиента дать неправомерную выгоду служителю Фемиды с целью получения «правильного» решения суда.

Адвокату сообщено о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 15;

  • ч. 3 ст. 190;

  • ч. 4 ст. 27;

  • ч. 2 ст. 15;

  • ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Как сообщает Офис генпрокурора, адвокат подстрекал представителя клиента к передаче 570 тыс. грн взятки судье. За эту сумму клиент должен был получить судебный приказ о взыскании с общества в пользу клиента задолженности по зарплате в размере 7 млн грн.

Однако указанные средства адвокат не собирался передавать для судьи и намеревался ими завладеть, — говорится в сообщении ОП.


Защитника задержали прокуроры и следователи Главного управления Нацполиции Киева во время получения части суммы (30 тыс. грн). Вскоре адвокату должны избрать меру пресечения.

Расследование инцидента продолжается.

Источник: Ракурс


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