Хасидів не пустять в Умань — в МЗС розповіли причину, фото — jewishnews

https://racurs.ua/ua/n141086-hasydiv-ne-pustyat-v-uman-v-mzs-rozpovily-prychynu.html

Ракурс

Паломників з Ізраїлю в 2020 році не пустять в Умань. Хасидам не дозволили провести традиційні святкування в місті.

В Міністерстві закордонних справ вважають неможливим прибуття десятків тисяч паломників у місто в умовах карантину.

Дипломати повідомили, що ізраїльська влада з розумінням поставилася до рішення української влади. Мер Умані Олександр Цебрій попросив не політизувати ситуацію.

Іудейське свято Рош Ха-Шана у вересні не святкуватимуть у традиційному форматі — із десятками тисяч паломників. У повідомленні МЗС вказано, що поточна епідеміологічна ситуація в Ізраїлі незадовільна, а ця країна перебуває в «червоній зоні» за показниками захворюваності на COVID-19.

Влада Ізраїлю, за словами українських дипломатів, повідомила, що з розумінням сприймає скасування міжнародного паломництва до Умані, але попросила офіційно повідомити про те, як свято Рош Ха-Шана можливо святкувати іудейської громадою у цьому році.

Альтернативні варіанти святкування — це участь у ньому обмеженої кількості представників іудейської громади і онлайн-трансляція з могили Рабі Нахмана.

Офіційної заборони на в’їзд хасидів до Умані наразі не запроваджено. Раніше Об'єднана єврейська громада України закликала сторони не поспішати з висновками і стежити за епідеміологічною ситуацією.

Відзначимо, що традиційно до Умані приїздили від 20 до 30 тис. паломників-хасидів. Це спричиняло тимчасові незручності для місцевих, але й дозволяло частині мешканців міста отримати додатковий заробіток.