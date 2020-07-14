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Ракурс
Кейт Миддлтон снова удивила поклонников — фото новой прически и дорогого платья, фото — instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон снова удивила поклонников — фото новой прически и дорогого платья

14 июл 2020, 13:27
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Кейт Миддлтон удивила поклонников во время очередного выхода в свет. Герцогиня Кембриджская появилась на публике с новой стрижкой и в оригинальном платье.

В официальном Instagram Кенсингтонского дворца опубликовали новые фото 38-летней Миддлтон. Жена принца Уильяма пришла на запуск проекта Happy Tiny People. Это образовательная инициатива BBC, направленная на развитие детей от рождения до четырех лет.

Кейт Миддлтон снова удивила поклонников — фото новой прически и дорогого платья, фото — instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская надела макси-платье в крупный горошек от Emilia Wickstead и босоножки на танкетке. Стоимость изделия бренда Emilia Wickstead — 1 тыс. 565 фунтов стерлингов.

Миддлтон не перегружала образ аксессуарами, но показала новый имидж. Она также слегка осветила волосы.

Недавно принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили госпиталь имени королевы Елизаветы. Визит был приурочен к 72-й годовщине основания Национальной службы здравоохранения Великобритании. Герцогиня Кембриджская появилась в макси-платье Beulah London, которое подчеркнуло ее фигуру.


Кейт Миддлтон снова удивила поклонников — фото новой прически и дорогого платья, фото — instagram.com/kensingtonroyal

Кейт не случайно выбрала этот цвет — он традиционный для NHS. Герцогиня отдала дань уважения всем врачам и медсестрам, которые самоотверженно борются с коронавирусом.

Источник: Ракурс


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