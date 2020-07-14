Катастрофа МАУ — Киев ответил на рассказы Тегерана о человеческой ошибке. Фото: Nur.kz

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Катастрофа самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране произошла в начале января этого года, но до сих пор власти Ирана меняют версии о причинах удар по борту и избегают обязательств по выплате компенсаций семьям погибших. Очередное иранское заявление о якобы человеческой ошибке, в результате чего был сбит самолет с пассажирами, не вызвала доверия в Киеве.

Украина не соглашается с новой версией Ирана и будет доверять только выводу международной группы экспертов по расследованию причин катастрофы самолета МАУ, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 14 июля.

Чиновник также отметил, что к Ирану есть много объективных вопросов по трагедии.

Навязывание интерпретаций (Ирана — ред.) является ошибочным, мы все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов, — заявил министр.

Министерство иностранных дел Украины уже подготовилось к дипломатической и юридической борьбе для справедливого наказания виновных в ударе по самолету МАУ.

МИД сделает все необходимое, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за произошедшее, — заверил Кулеба.



Напомним, пассажирский борт МАУ был сбит в Иране 8 января. Жертвами катастрофы стали 176 человек, в том числе 11 украинцев — это были в основном члены экипажа. Иран несколько дней не признавал факта сбивания самолета, но впоследствии ему пришлось подтвердить, что на борт была осуществлена ракетная атака. При этом полгода расследование практически стоит на месте.

Согласно последней версии Ирана, который их постоянно меняет, в комплексе противовоздушной обороны, нанесшем удар по пассажирскому борту МАУ, были нарушены настройки и это привело к погрешности данных о самолете.