Бакыт Курманбаев. Фото: Fergana Agency

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Коронавирус стал причиной смерти заместителя министра обороны Казахстана Бакыта Курманбаева. Чиновник погиб из-за осложнений, которые возникли на фоне тяжелого течения болезни.

В связи с ростом заболеваемости в стране власти продлили карантин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана сегодня, 14 июля.







Курманбаев активно боролся с пандемией и участвовал в мероприятиях по противодействию инфекции. В Минобороны Казахстана выразили соболезнования родным и близким 49-летнего погибшего. У чиновника остались жена и двое детей.





В связи с ростом заболеваемости власти Казахстана решили продлить жесткие карантинные ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса, до 2 августа.





Согласно статистике, число подтвержденных случаев заражения в Казахстане составляет 61 тыс. 755. Из них выздоровели почти 36 тыс. пациентов, а погибли от коронавируса 375 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что посольство Китая в Казахстане объявило о вспышке неизвестной пневмонии в нескольких областях этой страны. В Китае утверждают, что смертность от этой болезни выше, чем от коронавируса.