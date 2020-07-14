У «слуги» Тищенко спросили о «Велюре» — он мигал и молчал, фото — УП

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Ракурс

Нардеп Николай Тищенко во второй раз попал в скандал со своим рестораном «Велюр». Журналисты решили узнать его мнение о ночной работе его заведения, но внятного ответа не услышали.

Тищенко СМИ встретили 14 июля у здания Рады и дважды спросили, почему ресторан рекламирует ночную работу, несмотря на карантин. Нардеп молчал и смог ответить только двумя фразами — «не могу» и «ну все».

Нардеп из «Голоса» Александра Устинова обнаружила, что ресторан «Велюр» скандального нардепа президентской политсилы продолжает игнорировать карантин, действующий в Киеве.

Она сообщила, что заведение продолжает работать до 6.00, но в столице работа разрешена только до 23.00. В рекламе использовался такой рекламный слоган: «Город засыпает, но не „Велюр“».

Напомним, что весной «Велюр», который входит в сеть Тищенко «Наша карта», тайком принимал особых гостей.