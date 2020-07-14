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Ракурс
Арестован пьяный виновник смертельного ДТП под Киевом

Арестован пьяный виновник смертельного ДТП под Киевом

14 июл 2020, 14:33
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Антон Желепа, на днях спровоцировавший смертельную аварию на Столичном шоссе под Киевом, арестован на два месяца.

Арест подозреваемого будет длиться по меньшей мере до 9 сентября, залог не предусмотрен.


Прокурор отметил в суде, что до роковой аварии Желепа семь раз привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, а в момент ДТП у него не было водительского удостоверения. Он был лишен прав еще в 2008 году.

Среди версий того, как Желепа завладел попавшим в ДТП автомобилем, рассматривается угон и добровольная передача ключей от машины самим хозяином.

Источник: Ракурс


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