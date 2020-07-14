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Арестован пьяный виновник смертельного ДТП под Киевом
Арестован пьяный виновник смертельного ДТП под Киевомhttps://racurs.ua/n141093-arestovan-pyanyy-vinovnik-smertelnogo-dtp-pod-kievom.htmlРакурс
Антон Желепа, на днях спровоцировавший смертельную аварию на Столичном шоссе под Киевом, арестован на два месяца.
Арест подозреваемого будет длиться по меньшей мере до 9 сентября, залог не предусмотрен.
Прокурор отметил в суде, что до роковой аварии Желепа семь раз привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, а в момент ДТП у него не было водительского удостоверения. Он был лишен прав еще в 2008 году.
Среди версий того, как Желепа завладел попавшим в ДТП автомобилем, рассматривается угон и добровольная передача ключей от машины самим хозяином.
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