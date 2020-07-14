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Арештовано п'яного винуватця смертельної ДТП під Києвом
Арештовано п’яного винуватця смертельної ДТП під Києвомhttps://racurs.ua/ua/n141093-areshtovano-p-yanogo-vynuvatcya-smertelnoyi-dtp-pid-kyievom.htmlРакурс
Антон Желепа, котрий днями спровокував смертельну аварію на Столичному шоссе під Києвом, арештований на два місяці.
Арешт підозрюваного триватиме щонайменше до 9 вересня, застави не передбачено.
Прокурор зазначив у суді, що до фатальної аварії Желепа сім разів притягувався до відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані, а в момент ДТП — не мав водійського посвідчення. У нього відібрали права ще в 2008 році.
Серед версій того, як Желепа заволодів автомобілем, що потрапив у ДТП, розглядається викрадення і добровільна передача ключів від машини самим господарем.
За даними ЗМІ, власником автомобіля Mercedes-Benz (Мерседес) є 49-річна Ольга Нікітіна, котра займається бізнесом. А Желепа працював у неї на дачі.
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