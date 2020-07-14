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Ракурс
Арештовано п'яного винуватця смертельної ДТП під Києвом

Арештовано п’яного винуватця смертельної ДТП під Києвом

14 лип 2020, 14:33
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Антон Желепа, котрий днями спровокував смертельну аварію на Столичному шоссе під Києвом, арештований на два місяці.

Арешт підозрюваного триватиме щонайменше до 9 вересня, застави не передбачено.

Прокурор зазначив у суді, що до фатальної аварії Желепа сім разів притягувався до відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані, а в момент ДТП — не мав водійського посвідчення. У нього відібрали права ще в 2008 році.


Серед версій того, як Желепа заволодів автомобілем, що потрапив у ДТП, розглядається викрадення і добровільна передача ключів від машини самим господарем.

За даними ЗМІ, власником автомобіля Mercedes-Benz (Мерседес) є 49-річна Ольга Нікітіна, котра займається бізнесом. А Желепа працював у неї на дачі.

Джерело: Ракурс


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