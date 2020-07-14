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Ракурс
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

Хто може стати наступним мером Києва, розповіли соціологи (ТАБЛИЦЯ)

14 лип 2020, 15:40
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Віталій Кличко, чинний міський голова Києва, очолив рейтинг кандидатів на майбутніх виборах мера столиці.

Якби найближчим часом проходили вибори, він би отримав найбільшу підтримку. За Кличка готові проголосувати 43,7% виборців, які вже визначилися, за кого з кандидатів голосуватимуть. Про це свідчать результати опитування центру Разумкова, яке було проведе з 20 червня по 2 липня.

На другій позиції розташувався засновник клініки Eurolab Андрій Пальчевський. Йому свої голоси можуть віддати 11% респондентів.

Третє місце посідає заступник міністра охорони здоров’я і головний санлікар України Віктор Ляшко. За нього свій голос готові віддати 6,3% респондентів, які визначилися з вибором.

Четверту позицію займає Ігор Смешко із партії «Сила і честь», за нього готові віддати голоси 5% киян. Олександр Омельченко замикає п’ятірку, його на виборах готові підтримати 4,2% опитаних. На шостому місці розташувався ведучий Сергій Притула — його підтримують 3,85% мешканців столиці.


Рейтинг кандидатів у мери Києва очолив Кличко. Таблиця: razumkov.org.ua

Раніше ЗМІ повідомляли, що на пост мера Києва від «Слуги народу» хочуть висунути головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якого запропонував сам президент Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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