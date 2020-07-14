Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n141101-reytyng-kandydativ-u-mery-kyieva-ocholyv-klychko-socopytuvannya-tablycya.html

Ракурс

Віталій Кличко, чинний міський голова Києва, очолив рейтинг кандидатів на майбутніх виборах мера столиці.

Якби найближчим часом проходили вибори, він би отримав найбільшу підтримку. За Кличка готові проголосувати 43,7% виборців, які вже визначилися, за кого з кандидатів голосуватимуть. Про це свідчать результати опитування центру Разумкова, яке було проведе з 20 червня по 2 липня.

На другій позиції розташувався засновник клініки Eurolab Андрій Пальчевський. Йому свої голоси можуть віддати 11% респондентів.

Третє місце посідає заступник міністра охорони здоров’я і головний санлікар України Віктор Ляшко. За нього свій голос готові віддати 6,3% респондентів, які визначилися з вибором.

Четверту позицію займає Ігор Смешко із партії «Сила і честь», за нього готові віддати голоси 5% киян. Олександр Омельченко замикає п’ятірку, його на виборах готові підтримати 4,2% опитаних. На шостому місці розташувався ведучий Сергій Притула — його підтримують 3,85% мешканців столиці.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на пост мера Києва від «Слуги народу» хочуть висунути головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якого запропонував сам президент Володимир Зеленський.