Хто може стати наступним мером Києва, розповіли соціологи (ТАБЛИЦЯ)https://racurs.ua/ua/n141101-reytyng-kandydativ-u-mery-kyieva-ocholyv-klychko-socopytuvannya-tablycya.htmlРакурс
Віталій Кличко, чинний міський голова Києва, очолив рейтинг кандидатів на майбутніх виборах мера столиці.
Якби найближчим часом проходили вибори, він би отримав найбільшу підтримку. За Кличка готові проголосувати 43,7% виборців, які вже визначилися, за кого з кандидатів голосуватимуть. Про це свідчать результати опитування центру Разумкова, яке було проведе з 20 червня по 2 липня.
На другій позиції розташувався засновник клініки Eurolab Андрій Пальчевський. Йому свої голоси можуть віддати 11% респондентів.
Третє місце посідає заступник міністра охорони здоров’я і головний санлікар України Віктор Ляшко. За нього свій голос готові віддати 6,3% респондентів, які визначилися з вибором.
Четверту позицію займає Ігор Смешко із партії «Сила і честь», за нього готові віддати голоси 5% киян. Олександр Омельченко замикає п’ятірку, його на виборах готові підтримати 4,2% опитаних. На шостому місці розташувався ведучий Сергій Притула — його підтримують 3,85% мешканців столиці.
Раніше ЗМІ повідомляли, що на пост мера Києва від «Слуги народу» хочуть висунути головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якого запропонував сам президент Володимир Зеленський.