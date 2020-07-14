Українські полярники написали листа Шкарлету — що сталося

https://racurs.ua/ua/n141102-ukrayinski-polyarnyky-napysaly-lysta-shkarletu-scho-stalosya.html

Ракурс

Понад 30 українських полярників написали листа виконуючому обов’язки міністра освіти Сергію Шкарлету, в якому згадали про свого колегу, котрий навесні скоїв суїцид. Полярники просять главу МОН провести службове розслідування щодо посадовців Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ). На думку полярників, безвідповідальність чиновників під час формування особового складу учасників антарктичних експедицій стала однією з причин трагедії.

Учасники антарктичних експедицій занепокоєні ситуацією, яка склалася у НАНЦ після смерті 8 травня учасника п’ятьох експедицій Василя Омеляновича на станції «Академік Вернадський». За заявою керівництва НАНЦ щодо попередньої причини смерті полярника, Василь Омелянович наклав на себе руки через особисті проблеми… На наш погляд, однією з причин, яка призвела до трагедії, є безвідповідальна політика формування особового складу учасників українських антарктичних експедицій, запроваджена у НАНЦ з 2018 року, — йдеться у зверненні, пише «Укрінформ».

Полярники наголошують, що попри значно збільшене фінансування, впродовж багатьох років антарктичні експедиції «проводяться на низькому організаційному рівні, що дискредитує Україну». Науковці вбачають проблему в системі добору кандидатів до складу команд сезонних і зимових експедицій.

При формуванні команди зимівників 24-ї та 25-ї експедицій частина учасників не проходила кількаденних спеціальних тренувань разом з іншими зимівниками, а в обхід заходів добору вирушала на станцію «Академік Вернадський» раніше на 2−3 місяці, у складі сезонного загону. Як наслідок — психологічна несумісність, не виявлена спеціалістами під час відбору, зумовлювала розвиток конфліктних ситуацій із учасниками зимової експедиції упродовж 24-ї зимівки, — зазначають підписанти.

З тих самих причин, за твердженням полярників, колектив 25-ї української антарктичної експедиції залишився без одного учасника перед початком зимівлі, оскільки науковець-біолог після трьох місяців, проведених на станції, відмовилася залишатися на річну зимівлю.

Зараз на станції «Академік Вернадський» перебуває 10 зимівників зі складу 25-ї експедиції. Кожен із них, окрім виконання основних обов’язків, по черзі впродовж тижня виконує роботу кухаря.

Після трагедії на станцію не направили дублерів біолога та кухаря з резервного складу. Окрім цього, полярники заявляють, що керівництво НАНЦ «фактично самоусунулося від вирішення питання репатріації тіла Василя Омеляновича».

Нагадаємо, 21 червня американський криголам доправив тіло українського кухаря до Чилі. Там було проведено судово-медичну експертизу. Полярники повідомили про ці та інші факти Офіс Президента та Офіс генпрокурора.