Снігопад у Південній Африці потрапив на фото і відео — зима в Африці

https://racurs.ua/ua/n141105-snigopad-u-pivdenniy-afryci-potrapyv-na-foto-i-video.html

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Снігопади у Південній Африці спостерігаються цього тижня — до ПАР завітала справжня зима. Користувачі соцмереж публікують фото і відео засніжених пейзажів.

Зокрема, сніг випав у містечку Верклі-Іст в Східно-Капській провінції ПАР, а також у Сазерленді. Снігопади час від часу спостерігаються переважно у гірських регіонах країни — у місцевості на південь від Лесото. Про це повідомляє Snow Report SA у Фейсбук.

Зауважимо, що наше літо — південноафриканська зима, в цей час у Південній Африці стає прохолодно та вогко. Загалом на вершинах гірських хребтів мису випадає до 25 см снігу.

У населених пунктах, розташованих на висоті 1400 м, сніг може затриматися через падіння температури повітря до мінусових показників.