Гонконг лишився особливого статусу. Фото: pxfuel.com

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Китайський Гонконг лишився спеціального статусу, що забезпечував вільну торгівлю між США та Гонконгом.

Також особливий адміністративний район залишили без співпраці в фінансовій, науково-технічній та правоохоронній галузях. Відповідний указ 14 липня підписав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, повідомляє прес-служба Білого дому в Twitter.

Гонконг позбавляється особливих привілеїв, особливих економічних відносин, забороняється експорт високих технологій. Відтепер до Гонконгу буде ставлення як до материкового Китаю, — зазначив американський лідер.

Трамп відзначив, що цей указ — відповідь на «репресивні» дії китайської влади щодо Гонконгу. Приводом для цього заходу стало запровадження в Гонконзі нового закону про національну безпеку. Цей закон передбачає обмеження права на протести та інших особистих свобод жителів району. Раніше ці свободи були гарантовані Пекіном за китайсько-британським договором про передачу Гонконгу КНР.

Крім того, Трамп підписав закон про запровадження санкцій проти іноземців та банків, причетних до порушення прав і свобод жителів Гонконгу.

Позбавлення Гонконгу особливого статусу у відносинах зі США може поставити під сумнів роль Гонконгу як одного з провідних світових фінансових центрів.

Нагадаємо, наприкінці червня Сенат США підтримав законопроект, який дозволяє запроваджувати санкції щодо китайських чиновників, котрі підривають автономію Гонконгу.