Гонконг лишили особого статуса в отношениях с США — указ Трампаhttps://racurs.ua/n141129-gonkong-lishili-osobogo-statusa-v-otnosheniyah-s-ssha-ukaz-trampa.htmlРакурс
Китайский Гонконг остался без специального статуса, который обеспечивал свободную торговлю между США и Гонконгом.
Также особый административный район оставили без сотрудничества в финансовой, научно-технической и правоохранительной сферах. Соответствующий указ 14 июля подписал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.
Гонконг лишается особых привилегий, особых экономических отношений, запрещается экспорт высоких технологий. Отныне к Гонконгу будет отношение, как к материковому Китаю, — отметил американский лидер.
Трамп отметил, что этот указ — ответ на «репрессивные» действия китайских властей в отношении Гонконга. Поводом для этого мероприятия стало введение в Гонконге нового закона о национальной безопасности. Этот закон предусматривает ограничение права на протесты и других личных свобод жителей района. Ранее эти свободы были гарантированы Пекином по китайско-британскому договору о передаче Гонконга КНР.
Кроме того, Трамп подписал закон о введении санкций против иностранцев и банков, причастных к нарушению прав и свобод жителей Гонконга.
Лишение Гонконга особого статуса в отношениях с США может поставить под сомнение роль Гонконга как одного из ведущих мировых финансовых центров.
Напомним, в конце июня Сенат США поддержал законопроект, который позволяет вводить санкции в отношении китайских чиновников, подрывающих автономию Гонконга.