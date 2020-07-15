Гонконг остался без особого статуса. Фото: pxfuel.com

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Ракурс

Китайский Гонконг остался без специального статуса, который обеспечивал свободную торговлю между США и Гонконгом.

Также особый административный район оставили без сотрудничества в финансовой, научно-технической и правоохранительной сферах. Соответствующий указ 14 июля подписал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

Гонконг лишается особых привилегий, особых экономических отношений, запрещается экспорт высоких технологий. Отныне к Гонконгу будет отношение, как к материковому Китаю, — отметил американский лидер.

Трамп отметил, что этот указ — ответ на «репрессивные» действия китайских властей в отношении Гонконга. Поводом для этого мероприятия стало введение в Гонконге нового закона о национальной безопасности. Этот закон предусматривает ограничение права на протесты и других личных свобод жителей района. Ранее эти свободы были гарантированы Пекином по китайско-британскому договору о передаче Гонконга КНР.

Кроме того, Трамп подписал закон о введении санкций против иностранцев и банков, причастных к нарушению прав и свобод жителей Гонконга.

Лишение Гонконга особого статуса в отношениях с США может поставить под сомнение роль Гонконга как одного из ведущих мировых финансовых центров.

Напомним, в конце июня Сенат США поддержал законопроект, который позволяет вводить санкции в отношении китайских чиновников, подрывающих автономию Гонконга.