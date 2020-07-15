Митинг в Беларуси закончился силовым разгоном, задержаны почти 200 человек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n141128-miting-v-belarusi-zakonchilsya-silovym-razgonom-zaderjany-pochti-200-chelovek-video.htmlРакурс
Митинг в Беларуси на поддержку претендентов в президенты, которых Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала кандидатами, завершился силовым разгоном.
В Минске стихийную акцию сотрудники полиции разогнали. Бойцы ОМОНа и полицейские в штатском использовали против активистов грубую физическую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».
Задержания происходили в различных частях города: на площади Победы, возле Октябрьской площади, на Немиге и возле цирка. По данным Центра, только в Минске ОМОН задержал более 188 человек.
Как пишет местное издание naviny. by, некоторых задержанных в центре Минска силовики заставляли стоять в автозаках на полу на коленях лицом в сиденье с руками, заведенными за голову.
Напомним, 14 июля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии не зарегистрировала кандидатом в президенты, оппозиционера и бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Его считают главным соперником Александра Лукашенко.