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Затримання на мітингу в Білорусі. Фото: spring96.org

Мітинг у Білорусі завершився силовим розгоном, затримано майже 200 осіб (ВІДЕО)

15 лип 2020, 08:11
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Мітинг у Білорусі на підтримку претендентів у президенти, яких Центральна виборча комісія не зареєструвала кандидатами, завершився силовим розгоном.

У Мінську стихійну акцію співробітники поліції розігнали. Бійці ОМОНу та поліцейські в цивільному використовували проти активістів грубу фізичну силу, били людей кийками, ногами та кулаками. Про це повідомив правозахисний центр «Весна».

Затримання відбувалися у різних частинах міста: на площі Перемоги, біля Жовтневої площі, на Немиге та біля цирку. За даними Центру, тільки в Мінську ОМОН затримав понад 188 осіб.

Як пише місцеве видання naviny. by, деяких затриманих в центрі Мінська силовики змушували стояти в автозаках на підлозі на колінах обличчям в сидінні з руками, заведеними за голову.


Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала кандидатом у президенти опозиціонера й колишнього голову правління «Білгазпромбанку» Віктора Бабарика. Його вважають головним суперником Олександра Лукашенка.


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