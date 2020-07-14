Бойовики поранили сімох українських військових з ПТРК. Фото: РІА «Новости»

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Війна на Донбасі не припиняється — проросійські терористи та найманці продовжують обстрілювати позиції сил ООС.

Сьогодні, 14 липня, поблизу Новомихайлівки в Донецькій області бойовики застосували для обстрілів протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Внаслідок агресії поранення дістали шестеро українських військовослужбовців. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Ще один український захисник був поранений внаслідок обстрілів неподалік Водяного. Окупанти тут відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Загалом від початку сьогоднішньої доби семеро українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставили до медичних закладів, — зазначили в штабі.

Нагадаємо, 13 липня російські бойовики відкрили вогонь по бійцях Збройних сил України, які намагалися забрати з поля бою поблизу села Зайцеве тіло загиблого військовослужбовця. Внаслідок підступного нападу загинув військовий медик, поранення дістали двоє бійців ООС.