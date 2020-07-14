День українських миротворців відзначається 15 липня. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n141126-15-lypnya-den-ukrayinskyh-myrotvorciv-ta-svyato-fotiya.html

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15 липня в Україні святкують День українських миротворців.

Верховна Рада України у 2013 році прийняла постанову № 1165 «Про встановлення Дня українських миротворців» і з того часу миротворці святкують своє професійне свято 15 липня. З 1992 року у миротворчих операціях взяли участь близько 40 тис. військовослужбовців Збройних сил України. За цей час загинуло 50 військових.

Українські «блакитні берети» взяли участь у миротворчих операціях у Косово, Боснії і Герцеговині, Анголі, Македонії, Гватемалі, Афганістані, Кувейті, Сьера-Леоне, Іраку, Лівані, Ефіопії, Судані, Кот-д'Івуарі, Конго тощо.

У світі 15 липня відзначають Всесвітній день навичок молоді. У грудні 2014 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію A/RES/69/145 і оголосила 15 липня «Всесвітнім Днем навичок молоді». Мета цієї щорічної події полягає в тому, щоб домогтися більш високих соціально-економічних умов для сучасної молоді як засіб вирішення проблем безробіття і зайнятості.

Православна церква 15 липня вшановує пам’ять святителя Фотія, відзначає покладення ризи Пресвятої Богородиці. Також цього дня у народі вшановують Берегиню — міфічну істоту, яка живе у водоймах та оберігає людський рід від неприємностей.

Іменини 15 липня відзначають: Фотій, Генріх, Арсеній та Марія.

Крім того, у світі 15 липня святкується День благодійності в соціальних медіа, День літніх чоловіків на Кірібаті, День пожежної безпеки домашніх тварин в США та День хот-дога в США.

Нагадаємо, Православна церква в Україні 12 липня відзначала свято апостолів Петра і Павла. Також у цей день закінчився Петрів піст.