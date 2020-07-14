Квашену капусту визнали ефективною проти COVID-19. Фото: radio1.news

https://racurs.ua/ua/n141125-kapusta-korysna-dlya-borotby-organizmu-z-sovid-19-vcheni.html

Ракурс

Капуста — продукт, який надзвичайно корисний для боротьби людського організму з коронавірусом.

Виявилося, що різні види капусти користуються великою популярністю в країнах, де були зафіксовані найнижчі показники смертності від COVID-19 — Німеччині, Південній Кореї, Болгарії, Греції та Росії. Науковці стверджують, що у квашеній капусті є антиоксиданти, які посилюють захист організму від будь-яких патогенів. Такого висновку дійшли вчені з французького університету Монпельє. Про це повідомляє The Sun.

Квашена капуста вважається національним блюдом у Німеччині, також ця справа популярна в Україні, особливо в селах. Традиційно квашену капусту готували на зиму в банках, відрі або дерев’яній бочці.

Також дослідники запевняють, що низький рівень смертності зафіксований у Греції, Болгарії та Туреччині. У цих країнах традиційно споживають багато йогурту або кефіру.

Мало уваги приділяється поширенню і тяжкості вірусу, а також регіональним відмінностям в харчуванні, але зміни в харчуванні можуть принести велику користь. Їжа може відігравати певну роль у імунному захисті від коронавірусу і може пояснити деякі відмінності, що спостерігаються в COVID-19 по всій Європі, — заявив професор легеневої медицини університету Монпельє Жан Буске.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки планують почати випускати вакцину від коронавірусу до кінця літа. Очікується, що до кінця 2021 року в США випустять 300 млн доз вакцин.