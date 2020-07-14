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Вакцину від COVID-19 розробляють у США.

Терміни виготовлення вакцини від коронавірусу назвали у США

14 лип 2020, 18:21
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Сполучені Штати Америки планують почати випускати вакцину від коронавірусу до кінця літа.

Фармацевтичні компанії почнуть виробляти матеріали для вакцини за чотири-шість тижнів. У Білому домі працюють з компаніями щодо оснащення виробничих потужностей і придбання сировини. Про це 14 липня повідомляє Reuters з посиланням на джерело в адміністрації президента Дональда Трампа.

Влада фінансувала розробку чотирьох вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19. Очікується, що до кінця 2021 року в США випустять 300 млн доз вакцин.


Зазначається, що клінічні випробування терапевтичних препаратів проти коронавірусної інфекції можуть дати результати протягом декількох тижнів, що дозволить випускати сотні тисяч доз до осені.

Нагадаємо, у світі розробляють 141 прототип вакцини від COVID-19. У липні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що провідні розробники вакцин перебувають «за кілька місяців від успіху». Заявлялося, що розробка вакцин від COVID-19 у світі розпочалася відразу після того, як в інтернеті з’явилася інформація про геном коронавірусу SARS-CoV-2.


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