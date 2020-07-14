Вакцину от COVID-19 разрабатывают в США.

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Соединенные Штаты Америки планируют начать выпускать вакцину от коронавируса до конца лета.

Фармацевтические компании начнут производить материалы для вакцины через четыре-шесть недель. В Белом доме работают с компаниями по оснащению производственных мощностей и приобретение сырья. Об этом 14 июля сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа.

Власти финансировали разработку четырех вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19. Ожидается, что к концу 2021 года в США выпустят 300 млн доз вакцин.

Отмечается, что клинические испытания терапевтических препаратов против коронавирусной инфекции могут дать результаты в течение нескольких недель, что позволит выпустить сотни тысяч доз до осени.

Напомним, в мире разрабатывают 141 прототип вакцины от COVID-19. В июле генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ведущие разработчики вакцин находятся «за несколько месяцев от успеха». Заявлялось, что разработка вакцин от COVID-19 в мире началась сразу после того, как в интернете появилась информация о геноме коронавируса SARS-CoV-2.