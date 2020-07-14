Война на Донбассе. Фото: nbnews.com.ua

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Российские оккупанты с трех сторон расстреливали украинскую эвакуационную группу, которая пыталась эвакуировать тело погибшего командира взвода.

Группа разведчиков проверяла подходы к позициям сил ООС на предмет вероятности атаки диверсантов врага. Командир взвода попал на минное поле и подорвался на неизвестном взрывном устройстве. О деталях трагедии рассказал командир 35 отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, сообщает «Укринформ».

Чтобы забрать тело погибшего военнослужащего, командир ООС дал приказ на запрос режима тишины, после чего начальник украинской стороны в СЦКК при посредничестве СММ ОБСЕ получил согласие. Было подтверждено, что режим тишины продлится с 14.00 до 18.00. В эвакуационную группу вошли два представителя СЦКК, группа разминирования, а также группа сопровождения. Все были одеты в белые каски, белые жилеты, также был боевой медик. В 15 м до места назначения группа попала в засаду.

По словам Паласа, первым в группе шел сержант разведывательного взвода, который принял на себя огонь противника и получил ранение. Военные были вынуждены отойти назад и перестроиться, а боевой медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. Оккупанты же не прекращали стрелять и убили медика, а офицер разведки был контужен. Его сумели эвакуировать саперы.

Тем временем, прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуратура установила, что во время эвакуации тела погибшего командира, который подорвался на взрывчатке возле села Зайцево, боевики обстреляли военнослужащих ВСУ, которые имели маркировку медицинского персонала.

У Венедиктовой отметили, что это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

Напомним, 13 июля оккупанты открыли огонь, по бойцах Вооруженных сил Украины, которые пытались забрать с поля боя вблизи села Зайцево тело погибшего военнослужащего.